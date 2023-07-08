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Arquivo Público disponibiliza on-line acervo de inquéritos policiais

Quem detalha o assunto é o arquivista e historiador, Michel Caldeira

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:41

Publicado em 

08 jul 2023 às 11:41
Arquivo Público do Espírito Santo
Arquivo Público do Espírito Santo Crédito: Divulgação I Secult
Os inquéritos policiais são importantes fontes para a história ao trazerem diferentes informações sobre o cotidiano, as vivências e as interações sociais. Para promover o acesso a este tipo de documento, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo passa a disponibilizar o acesso on-line de 1.735 dossiês do chamado “Fundo Polícia”, abrangendo os anos de 1833 a 1921, totalizando 114.239 páginas. Os materiais possibilitam diferentes estudos sobre questões que envolviam o dia a dia da sociedade capixaba nos séculos XIX e XX, mostrando algumas das regras de conduta que norteavam as ações da população, assim como as suas constantes transgressões, os desfechos das situações e os tipos de punições. Com isso, torna-se possível analisar algumas das normas sociais da época, as tensões existentes e os modos de controle e ordenamento. Em entrevista à CBN Vitória, o arquivista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) e historiador, Michel Caldeira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - MICHEL CALDEIRA - 12.09s - 08-07-23.mp3

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