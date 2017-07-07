Arquiteto urbanista traça a evolução do transporte coletivo na GV

O Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB/ES) promoveu na manhã desta sexta-feira (7), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um debate com o tema ‘Mobilidade Urbana na Grande Vitória’. Um dos pontos em destaque na discussão foi o tema “Evolução do transporte coletivo urbano na Grande Vitória: Pequena história contextualizada urbana dos sistemas de transporte de passageiros do bonde ao BRT”, sob a palestra do arquiteto urbanista e doutor pela Universidade de São Paulo e Especialização em Planejamento Urbano e Regional pela UnB, André Abe. Ele também é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes.