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Arquiteto urbanista traça a evolução do transporte coletivo na GV

Convidamos o arquiteto urbanista André Abe para trazer mais detalhes sobre a evolução do transporte coletivo, na capital capixaba, em um momento no qual as discussões sobre o Plano Diretor Municipal (PDU) passa a nortear as discussões sobre o desenvolvimento da cidade

Publicado em 07 de Julho de 2017 às 19:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jul 2017 às 19:31
O Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB/ES) promoveu na manhã desta sexta-feira (7), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um debate com o tema ‘Mobilidade Urbana na Grande Vitória’. Um dos pontos em destaque na discussão foi o tema “Evolução do transporte coletivo urbano na Grande Vitória: Pequena história contextualizada urbana dos sistemas de transporte de passageiros do bonde ao BRT”, sob a palestra do arquiteto urbanista e doutor pela Universidade de São Paulo e Especialização em Planejamento Urbano e Regional pela UnB, André Abe. Ele também é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes.
Diante das discussões que vêm sendo realizadas, o convidamos para trazer mais detalhes sobre a evolução do transporte coletivo, na capital capixaba, em um momento no qual a cidade passa por diversas transformações e na qual as discussões sobre o Plano Diretor Municipal (PDU) passa a nortear as discussões sobre o desenvolvimento da cidade. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - André IAD - 07-07-17.mp3

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