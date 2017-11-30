Arquiteto e urbanista explica a importância das cidades inteligentes

Em meio às transformações que o mundo vem passando um conceito tem chamado a atenção, nos últimos anos, quando se fala de inovação e futuro: cidade inteligente. Você já ouviu falar nesse conceito? Se sim, como imagina que pode ser, na prática, o funcionamento de uma cidade antenada às transformações tecnológicas? O arquiteto e urbanista Caio Vassão é especialista no assunto e vem a Vitória, nesta semana, para falar sobre o assunto no no evento VOS – Vários Olhares Singulares. Nesta edição do CBN Cotidiano o especialista traz detalhes do assunto. Confira!