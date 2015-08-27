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Arquidiocese de Vitória pede para trocar de lugar a Cruz do Papa

A proposta da arquidiocese é que o monumento fique em um lugar com mais destaque na Praça do Papa

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 14:51

Publicado em 

27 ago 2015 às 14:51
No início deste mês a Arquidiocese de Vitória protocolou, junto à Prefeitura da Capital, um ofício para trocar de lugar a Cruz Reverente, construída depois da visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo, em 1989. A proposta da arquidiocese é que o monumento fique em um lugar com mais destaque, pois com o passar dos anos acabou ficando escondida pelas novas construções na região, como o Cais das Artes e o Tribunal de Contas da União.
A escultura seria mantida na própria praça, mas em um local com muito mais destaque, como defende em entrevista à rádio CBN Vitória o Vigário Geral, Padre Ivo Amorim. O documento foi entregue diretamente ao prefeito Luciano Rezende.
A Cruz Reverente foi feita pelo escultor grego Iannis Zavoudakis e sua inauguração ocorreu em outubro de 1991. No alto da cruz está uma pomba branca que simboliza o Espírito Santo.
A Prefeitura informou que a solicitação da Arquidiocese está sendo analisada por algumas pastas da administração.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Ivo Amorim - 27-08-15

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