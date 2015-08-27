Arquidiocese de Vitória pede para trocar de lugar a Cruz do Papa

No início deste mês a Arquidiocese de Vitória protocolou, junto à Prefeitura da Capital, um ofício para trocar de lugar a Cruz Reverente, construída depois da visita do Papa João Paulo II ao Espírito Santo, em 1989. A proposta da arquidiocese é que o monumento fique em um lugar com mais destaque, pois com o passar dos anos acabou ficando escondida pelas novas construções na região, como o Cais das Artes e o Tribunal de Contas da União.