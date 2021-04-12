Arquidiocese de Vitória lança campanha de ajuda para quem tem fome

Fé e solidariedade em prol do bem-estar comum. A Arquidiocese de Vitória lança a 'Campanha Paz e Pão'. São painéis digitais, outdoor, folder e trabalho de divulgação nas redes sociais das áreas pastorais e paróquias com o objetivo de envolver o maior número possível de pessoas que se comprometam com a campanha permanente não só de ajudar os que mais precisam, mas de promover a vida e buscar dignidade para todos. A iniciativa é do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica que organizou a 'Campanha Permanente Contra a Fome e de Inclusão Social' para dar uma resposta perante a situação que muitas famílias passam e que se agravou com a pandemia da covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o Padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese, fala sobre o tema.

Ele ressalta o quão necessário é ajudar aqueles que nos estendem a mão, por isso surgiu a iniciativa dessa campanha permanente na Arquidiocese. “Essa campanha pretende ser permanente para que aconteça a transformação dessa realidade. É uma meta a ser alcançada a longo prazo, que não se limita à coleta de distribuição de alimentos, mas que promova a ação social", explica. "A campanha tem um cunho permanente para que os doadores possam se comprometer durante um ano com uma quantia fixa. Assim, o Vicariato poderá ajudar durante esse tempo estabelecido muitas famílias que hoje não têm o que comer”, finaliza. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Padre Kelder - 12-04-21

SERVIÇO:

A Arquidiocese de Vitória, por meio do Vicariato da Ação Social, Política e Ecumênica organizou a Campanha Permanente contra a Fome e pela Inclusão Social para dar uma resposta solidária a esta situação, com o foco em três eixos:

i) nas ações imediatas de enfrentamento à fome e de inclusão social,

ii) na incidência política para implementação de políticas públicas de maior alcance social e

iii) na formação e espiritualidade.