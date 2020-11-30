Arnaldinho vai lançar programa social e reforçar saúde da família

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi eleito prefeito de Vila Velha neste domingo (29), no segundo turno das eleições 2020. Ele conquistou 69,03% dos votos válidos e derrotou o atual prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), que alcançou 30,97% dos votos válidos. Arnaldinho tem 37 anos e assumirá pela primeira vez o comando do município. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Arnaldinho afirmou que vai lançar um programa social e reforçar saúde da família contra a pandemia no município canela verde. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Arnaldinho Borgo - 30-11-20