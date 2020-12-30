Arnaldinho diz que iniciará o ano promovendo limpeza em Vila Velha

Nesta quarta-feira (30), finalizamos a nova rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos nas eleições municipais 2020 no Espírito Santo. O último entrevistado é Arnaldinho Borgo, do Podemos, que vai assumir a prefeitura de Vila Velha a partir da próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. Eleito em segundo turno, Arnaldinho obteve 138.741 votos (69,03%), derrotando o atual prefeito Max Filho (PSDB). O prefeito fala sobre o gerenciamento da pandemia no município, medidas para conter alagamentos, ações na área de segurança e também de limpeza pela ruas, bueiros e canais da cidade, entre outros atos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 30-12-20