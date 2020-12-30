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Arnaldinho diz que iniciará o ano promovendo limpeza em Vila Velha

Ouça entrevista com prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:23
Nesta quarta-feira (30), finalizamos a nova rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos nas eleições municipais 2020 no Espírito Santo. O último entrevistado é Arnaldinho Borgo, do Podemos, que vai assumir a prefeitura de Vila Velha a partir da próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. Eleito em segundo turno, Arnaldinho obteve 138.741 votos (69,03%), derrotando o atual prefeito Max Filho (PSDB). O prefeito fala sobre o gerenciamento da pandemia no município, medidas para conter alagamentos, ações na área de segurança e também de limpeza pela ruas, bueiros e canais da cidade, entre outros atos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 30-12-20

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