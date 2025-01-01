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Posse dos Prefeitos - Vila Velha

Arnaldinho Borgo - Ponte da Madalena será inaugurada em 18 de janeiro

Reeleito na cidade canela-verde, prefeito fala dos planos para 2025-2028

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:28
Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha
Arnaldinho Borgo, Prefeito de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O primeiro dia do ano é marcado pela posse dos eleitos no ano anterior. Prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 assumem efetivamente o novo mandato, de 2025 a 2028, durante a manhã e a tarde desta quarta (1º). E no primeiro programa deste novo ano, o CBN Vitória inicia uma série de entrevistas com os mandatários do executivo municipal de algumas cidades capixabas:
  • Arnaldinho Borgo, Podemos – Posse às 16h
  • À CBN Vitória, o prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), disse estar animado com o novo mandato e já adiantou que, no próximo dia 18, será a inauguração da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu. Destacou também obras de urbanização, como a continuação do calçadão do bairro Jockey até a Barra do Jucu, de Nova Ponta da Fruta a Ponta da Fruta, de Interlagos à Barra do Jucu, somando 32 km de área reurbanizada. Ele destacou a atenção com o turismo na cidade citando a infraestrutura que pretende ser implantada no Morro do Moreno, para acolher visitantes e turistas, e que terá, entre outros atrativos, um café e bonde. Arnaldinho Borgo também falou sobre os projetos para a Av Gil Veloso ser mão dupla com aumento do calçadão e engordamento da praia, entre outros pontos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Patricia Vallim - Arnaldinho Borgo - 01-01-25

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