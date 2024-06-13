Armazéns do Porto ganham projeto de requalificação; conheça os detalhes

Como vai ficar área dos armazéns do Porto após revitalização Crédito: Divulgação

A reforma dos cinco armazéns do Porto de Vitória, no centro da Capital, foi entregue nesta quarta-feira (12). As obras, iniciadas em agosto do ano passado, englobaram etapas de recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com a limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria. Durante a cerimônia de entrega da reforma, o governo do Estado anunciou o destino ao armazém 5, que será administrado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O primeiro passo foi dado no ano passado com o início da reforma dos cinco armazéns, entregue pela Vports. Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela administradora do porto e pela Secult para escolher a cor mais próxima à original, preservando a memória e história do local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Dos cinco armazéns reformados, os dois primeiros terão uso operacional e portuário e os outros três serão destinados ao projeto sociocultural. O Armazém 3 será ocupado pelo Senai Porto, uma unidade de ensino especializada na formação de profissionais para as áreas de logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar. O espaço receberá investimentos superiores a R$ 34 milhões, voltados para obras de reforma e adequação, mobiliário, montagem dos laboratórios e equipamentos de forma geral. A unidade, a primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, iniciará suas atividades em 2025 e terá capacidade de atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno.

No Armazém 4 e no prédio anexo a ele, funcionará a nova sede do Museu Vale em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. “A instalação do Museu Vale no Porto de Vitória contribui para a requalificação do centro antigo da cidade, um importante patrimônio histórico de Vitória, e reforça a atuação da Vale de se manter conectada à história do Espírito Santo, proporcionando o acesso à cultura e ao lazer para os capixabas", destacou o diretor presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto

A expectativa é que a nova sede seja aberta ao público a partir de 2025, com nova museografia. Dessa forma, o Museu Vale manterá seus três eixos de atuação: o acesso à arte contemporânea, a promoção da arte-educação e a memória e preservação histórica. O armazém terá cerca de 850 metros quadrados voltados para exposições temporárias. Já no edifício, será montada a exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas, ocupando dois dos cinco andares do prédio

O projeto também prevê uma sala para o programa educativo do museu, além de áreas para ateliê e residências artísticas, um auditório e uma biblioteca. O prédio abrigará ainda o Centro de Memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas, e, na cobertura, haverá um espaço reservado para um restaurante, com vista panorâmica da baía de Vitória e do Centro Histórico da Capital

O Armazém 5 será destinado à Secretaria da Cultura e vai funcionar como um espaço cultural multiuso com arena de espetáculos, espaço expositivo, espaço formativo e ativação em arte, design e gastronomia. O projeto será construído a partir de escutas e da participação da comunidade cultural e do Distrito Criativo do Centro de Vitória. Coordenado pelo reconhecido Instituto Pedra, a partir de acordo de cooperação com a Secult e parceria com o Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet

Além da entrega da reforma dos armazéns, a Vports fará um centro de vivência em uma área de cerca de 1.000 metros quadrados entre os Armazéns 4 e 5 (Museu Vale e Secretaria da Cultura). O espaço está em fase inicial de projeto e detalhamento, mas a ideia é criar um ambiente integrado de lazer, relaxamento e convivência.