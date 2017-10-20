Armadilhas dentro de casa: evite quedas e os riscos de acidentes

A maioria dos idosos vítimas de fraturas causadas por quedas se feriu dentro da própria casa. A constatação faz parte dos dados da pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot). O banheiro foi apontado como o cômodo de maior risco.
Idosos, principalmente mulheres pós-menopausa, são os que mais sofrem da osteoporose. Além da idade avançada, outros fatores de risco são histórico familiar, dieta pobre em cálcio e vitamina D, fumo, álcool, vida sedentária e deficiência hormonal. Nesta edição do CBN Vitória a presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Espírito Santo, a geriatra Waleska Binda Wruck, traz detalhes do assunto. Confira:
Entrevista - Patricia Vallim - Waleska Binda Wruck - 20-10-17