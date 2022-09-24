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Eleições 2022

Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) explicam seus planos de governo para o ES

Candidatos ao Governo Espírito Santo participaram de reportagens especiais na CBN Vitória e no portal A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 11:43

Publicado em 

24 set 2022 às 11:43
Aridelmo Teixeira e Cláudio Paiva
Aridelmo Teixeira e Cláudio Paiva Crédito: Vitor Jubini
Concorrendo pela segunda vez ao governo do Estado, desta vez pelo partido Novo, o empresário e doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira diz que está na corrida ao Palácio Anchieta seguindo o exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, companheiro de partido que foi eleito em 2018 e tenta permanecer no cargo. Acompanhe.
REPORTAGEM CANDIDATOS - ARIDELMO - 5.00s - 24-09-22
Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PRTB, Cláudio Paiva é administrador, consultor empresarial, psicanalista clínico e coach e se colocou na disputa eleitoral com o objetivo de melhorar a segurança do Estado. Em seu plano de governo, a prioridade é instalar escolas cívico-militares e também acabar com o pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. Acompanhe.
REPORTAGEM CANDIDATOS - CLAUDIO PAIVA - 5.00s - 24-09-22
Entre 19 e 23 de setembro, a CBN Vitória e o portal A Gazeta fizeram uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Uma semana de oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nessas eleições 2022.
Para a sabatina foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
A série começou com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e seguiu com Carlos Manato (PL)Guerino Zanon (PSD)Audifax Barcelos (Rede) e Capitão Vinicius Sousa (PSTU).
Já os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais mencionados pelos entrevistados do Ipec, mas que ainda pontuaram na pesquisa, participaram das reportagens exibidas neste sábado (24).

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