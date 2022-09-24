Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) explicam seus planos de governo para o ES

Aridelmo Teixeira e Cláudio Paiva Crédito: Vitor Jubini

Concorrendo pela segunda vez ao governo do Estado, desta vez pelo partido Novo, o empresário e doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira diz que está na corrida ao Palácio Anchieta seguindo o exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, companheiro de partido que foi eleito em 2018 e tenta permanecer no cargo. Acompanhe.

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Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PRTB, Cláudio Paiva é administrador, consultor empresarial, psicanalista clínico e coach e se colocou na disputa eleitoral com o objetivo de melhorar a segurança do Estado. Em seu plano de governo, a prioridade é instalar escolas cívico-militares e também acabar com o pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. Acompanhe.

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Entre 19 e 23 de setembro, a CBN Vitória e o portal A Gazeta fizeram uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Uma semana de oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nessas eleições 2022.

Para a sabatina foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.