Areia preta de Guarapari induz organismo a uma melhor defesa contra doenças

Não é de hoje que a areia preta das praias de Guarapari, na região Metropolitana da Grande Vitória, atrai a curiosidade de moradores, turistas e pesquisadores. Por causa da emissão de radiação gama, desde a década de 1950, curiosos se dirigem ao balneário para cobrir o corpo com os sedimentos monazíticos, acreditando que a areia é capaz de tratar dores articulares e até curar doenças. É esse potencial medicinal que fez com que a areia preta se tornasse objeto de estudo de pesquisadores de universidades do Espírito Santo, São Paulo e Colômbia.

A Universidade Federal Do Espírito Santo e a USP, em São Paulo, por exemplo, se uniram numa pesquisa cujos resultados apontaram que a areia radioativa pode ser aliada até no combate ao câncer. Uma das certezas do estudo é de que a areia não faz mal. O próximo passo foi estudar a relação dessa radiação com um possível tratamento para o câncer. A doença foi induzida nos órgãos reprodutores de dois grupos de ratas. As que estiveram expostas à areia chamaram a atenção dos físicos, pois não desenvolveram o tipo agressivo da doença. A radiação da areia não promoveu a cura, mas desencadeou mecanismos de defesa do organismo. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Ufes e físico nuclear, Marcos Tadeu Orlando, detalha os estudos.