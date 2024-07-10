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Areia preta de Guarapari induz organismo a uma melhor defesa contra doenças

Ouça entrevista com o professor da Ufes e físico nuclear, Marcos Tadeu Orlando

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2024 às 10:59
Garrincha
Ao lado da namorada Elza Soares, Garrincha esteve em Guarapari, em 1963, para se tratar nas areias monazíticas da Praia de Areia Preta Crédito: Hélio Passos/Revista O Cruzeiro - Acervo da Biblioteca Nacional
Não é de hoje que a areia preta das praias de Guarapari, na região Metropolitana da Grande Vitória, atrai a curiosidade de moradores, turistas e pesquisadores. Por causa da emissão de radiação gama, desde a década de 1950, curiosos se dirigem ao balneário para cobrir o corpo com os sedimentos monazíticos, acreditando que a areia é capaz de tratar dores articulares e até curar doenças. É esse potencial medicinal que fez com que a areia preta se tornasse objeto de estudo de pesquisadores de universidades do Espírito Santo, São Paulo e Colômbia.
A Universidade Federal Do Espírito Santo e a USP, em São Paulo, por exemplo, se uniram numa pesquisa cujos resultados apontaram que a areia radioativa pode ser aliada até no combate ao câncer. Uma das certezas do estudo é de que a areia não faz mal. O próximo passo foi estudar a relação dessa radiação com um possível tratamento para o câncer. A doença foi induzida nos órgãos reprodutores de dois grupos de ratas. As que estiveram expostas à areia chamaram a atenção dos físicos, pois não desenvolveram o tipo agressivo da doença. A radiação da areia não promoveu a cura, mas desencadeou mecanismos de defesa do organismo. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Ufes e físico nuclear, Marcos Tadeu Orlando, detalha os estudos. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Tadeu Orlando - 10-07-24.mp3

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