Areia da Curva da Jurema tem nível elevado de contaminação

O monitoramento das areias das praias de Vitória e Vila Velha aponta para uma concentração de microrganismos que podem levar a doenças de pele e até gastroenterite, principalmente em crianças e idosos. O estudo, desenvolvido pela Católica de Vitória Centro Universitário, monitora as areias das praias desde 2014 e realiza a investigação de contaminação fecal. No estudo mais recente, o professor de microbiologia Marcus Covre, chama atenção para o nível elevado de microrganismos encontrados nas amostras coletadas na Curva da Jurema, em Vitória.

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Em Vitória

Camburi: Final da praia e Píer de Iemanjá, com elevada contaminação. Já próximo ao Hotel Aruan, níveis toleráveis.

Ilha do Boi: praia da Esquerda. Nível bom

Curva da Jurema: Nível mais elevado de microrganismos

Vila Velha

Praia da Costa: Na altura do Hotel Quality, próprio.

Praia de Itapõa: no local conhecido como Beverly Hills, também próprio.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, explicou que a prefeitura trabalha com a conscientização ambiental. Não há legislação que impeça a presença de animais na areia da praia, segundo ele. A administração municipal também está realizando um convênio com a faculdade para que estes estudos possam contribuir na melhoria da fiscalização.

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