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CONTAMINAÇÃO

Areia da Curva da Jurema tem nível elevado de contaminação

O monitoramento é feito por pesquisadores da Católica de Vitória Centro Universitário

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2018 às 11:51
O monitoramento das areias das praias de Vitória e Vila Velha aponta para uma concentração de microrganismos que podem levar a doenças de pele e até gastroenterite, principalmente em crianças e idosos. O estudo, desenvolvido pela Católica de Vitória Centro Universitário, monitora as areias das praias desde 2014 e realiza a investigação de contaminação fecal. No estudo mais recente, o professor de microbiologia Marcus Covre, chama atenção para o nível elevado de microrganismos encontrados nas amostras coletadas na Curva da Jurema, em Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcus Covre - 04-09-18
Em Vitória
Camburi: Final da praia e Píer de Iemanjá, com elevada contaminação. Já próximo ao Hotel Aruan, níveis toleráveis.
Ilha do Boi: praia da Esquerda. Nível bom
Curva da Jurema: Nível mais elevado de microrganismos
Vila Velha
Praia da Costa: Na altura do Hotel Quality, próprio.
Praia de Itapõa: no local conhecido como Beverly Hills, também próprio.
Em entrevista à CBN Vitória,  o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, explicou que a prefeitura trabalha com a conscientização ambiental. Não há legislação que impeça a presença de animais na areia da praia, segundo ele. A administração municipal também está realizando um convênio com a faculdade para que estes estudos possam contribuir na melhoria da fiscalização.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 04-09-18
Já a secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha se manifestou apenas por nota. Informa que a extensão da praia dificulta uma análise mais detalhada e permanente da areia. Reconhece que é salutar que o meio acadêmico complemente o trabalho do poder público nessa área tão importante para a saúde pública. A Prefeitura esclarece ainda que aguarda o compartilhamento das análises para que os resultados sejam avaliados e, a partir daí, medidas e ações adequadas sejam tomadas pela municipalidade.
 

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