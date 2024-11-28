Áreas de risco em Vila Velha recebem placas com QR Code

Moradores de Vila Velha passam a contar com um ferramenta com informações sobre os riscos geológicos que podem afetar suas regiões. A cidade inicia a instalação de placas de identificação em áreas de risco, com QR Codes que permitirão o acesso rápido a informações detalhadas sobre esses locais. Segundo informações da administração municipal, atualmente o Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos (PMRR) identificou 102 setores de risco geológico no município, sendo: 27 de Risco Médio (R2), 72 de Risco Alto (R3) e outras três de Risco Muito Alto (R4). O primeiro bairro a receber as placas será Jaburuna e depois Sagrada família. "Essa medida reforça a transparência e a comunicação entre o poder público e a comunidade, contribuindo para a redução de riscos de desastres", informa.