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Áreas de risco em Vila Velha recebem placas com QR Code

Ouça entrevista com o secretário interino de Proteção e Defesa Civil, Afonso Belenda

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 nov 2024 às 11:31
Área de Risco Geológico em Vila Velha
Área de Risco Geológico em Vila Velha Crédito: Divulgação I Prefeitura de Vila Velha
Moradores de Vila Velha passam a contar com um ferramenta com informações sobre os riscos geológicos que podem afetar suas regiões. A cidade inicia a instalação de placas de identificação em áreas de risco, com QR Codes que permitirão o acesso rápido a informações detalhadas sobre esses locais. Segundo informações da administração municipal, atualmente o Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos (PMRR) identificou 102 setores de risco geológico no município, sendo: 27 de Risco Médio (R2), 72 de Risco Alto (R3) e outras três de Risco Muito Alto (R4). O primeiro bairro a receber as placas será Jaburuna e depois Sagrada família. "Essa medida reforça a transparência e a comunicação entre o poder público e a comunidade, contribuindo para a redução de riscos de desastres", informa.
A prefeitura informa que o objetivo da instalação das placas é informar a população sobre a localização desses Setores de Risco. O QR Code presente nessas placas direcionam a pessoa para um link da Secretaria, onde estão disponíveis as informações completas sobre quais são os setores de risco. Além disso, as pessoas poderão obter informação sobre os cadastros dos moradores e acompanhar o monitoramento dessas áreas de perto. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário interino de Proteção e Defesa Civil, Afonso Belenda, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Afonso Belenda - 28-11-24.mp3

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