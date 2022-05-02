Área do Aeroporto de Vitória vai ganhar 'mini cidade'; conheça o projeto

Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Shopping center, centro de convenção, hotéis, faculdades, escolas, parque urbano com lago, atacarejo, hospital, área de esportes e polo gastronômico são os empreendimentos previstos no plano imobiliário para a área ociosa no entorno do aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória. Desenvolvido pela Zurich Airport, concessionária que administra o terminal, o projeto deve ser desenvolvido nos próximos anos, em uma espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados, que ocupa 20% do território da capital do Espírito Santo. É o que explica Ricardo Gesse, CEO, da Zurich Airport Brasil, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

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Um dos destaques deve ser uma rua gastronômica, que será construída no entorno do terminal com vários bares e restaurantes. A intenção da companhia é "fazer um novo Triângulo das Bermudas", em referência a região na Praia do Canto onde existe um polo gastronômico. O objetivo é fazer do aeroporto um empreendimento que possa gerar fluxo constante de pessoas em todos os dias e horários, explorando várias vocações.

O plano de desenvolvimento da Zurich para Vitória é inspirado em práticas da concessionária em outros terminais que ela administra pelo mundo. A empresa construiu um "boulevard comercial" na frente do recém-inaugurado Aeroporto de Florianópolis, por exemplo, e uma mini cidade em formato de círculo nas imediações do Aeroporto de Zurique, na Suíça. Em Belo Horizonte, onde a Zurich tem participação na concessão, está em desenvolvimento o conceito de aeroporto-indústria.

CINCO ZONAS DE DESENVOLVIMENTO

A concessionária dividiu as áreas ociosas - e possíveis de serem ocupadas comercialmente, considerando as limitações impostas pelo tráfego aéreo - em cinco zonas no entorno do sítio aeroportuário. São elas:

- Varejo: área que margeia a Avenida Fernando Ferrari e que será destinada a empreendimentos varejistas, como a Leroy Merlin, já instalada no local. Para o local, há projetos avançados para implantação de um atacadista e um posto de combustível;

- Logística: área na região da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, onde poderão ser abrigadas companhias de logística e prestadoras de serviços de carga aérea;

- Serviço: loteamento já existente próximo ao estacionamento do terminal, na Avenida Adalberto Simão Nader, que será destinado a ser uma cidade do automóvel, com centro de revenda e serviços automotivos e com as marcas premium que atuam na cidade. Também tem potencial para receber um hospital de referência;

- Desenvolvimento imobiliário: área no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul, no início de Jardim Camburi, que poderá abrigar projetos imobiliários;

- Área central: uma verdadeira mini cidade entre o terminal e a Avenida Dante Michelini que poderá abrigar bares, restaurantes, shopping, parque urbano, centro de convenções e instituições de ensino.

Com o plano de desenvolvimento em mãos, a expectativa é que essas novas áreas - sobretudo a central, que prevê a mini cidade - estejam prontas num prazo entre cinco e oito anos. A Zurich não detalhou quais investimentos estão mais perto de serem confirmados, mas ponderou que toda a proposta feita pelo aeroporto é baseada na demanda.