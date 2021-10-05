Área de 40 mil m² no Centro de Vila Velha será transformada em parque urbano

Uma área de quarenta mil metros quadrados, na rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, será transformada no Parque Municipal Urbano Sítio Batalha. O projeto propõe infraestrutura necessária para o desenvolvimento de práticas pessoais, interpessoais, sociais e ambientais e tem o objetivo de ser referência regional sustentável em educação ambiental e prática de esportes, turismo e lazer. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Klippel Borgo, traz os detalhes. Acompanhe!