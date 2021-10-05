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Cidades

Área de 40 mil m² no Centro de Vila Velha será transformada em parque urbano

A expectativa é de que a obra esteja pronta até o final do ano de 2023

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2021 às 11:27
Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha
Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
Uma área de quarenta mil metros quadrados, na rua Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, será transformada no Parque Municipal Urbano Sítio Batalha. O projeto propõe infraestrutura necessária para o desenvolvimento de práticas pessoais, interpessoais, sociais e ambientais e tem o objetivo de ser referência regional sustentável em educação ambiental e prática de esportes, turismo e lazer. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Klippel Borgo, traz os detalhes. Acompanhe!
O Projeto de Lei nº 3187/2019 criou o Parque o Municipal Urbano Sítio Batalha, decorrente de uma iniciativa da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com a União Brasileira de Educação e Ensino – UBEE, mantenedora dos Colégios Maristas. A obra contempla: parque das crianças, centro de vivência, food park, estacionamento, área de camping, espaço pet, pista para caminhadas, trilhas, mirantes, banheiros, coleta e reutilização de água da chuva e recuperação da mata nativa (dentro do plano de recuperação de áreas degradadas).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Klippel Borgo - 05-10-21

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