Arco Leste: leilão da BR 262, ferrovia e portos vão dinamizar o ES

Trecho da BR 262 em Marechal Floriano: rodovia espera por duplicação Crédito: Marcelo Prest

Nesta semana, o governo federal deu mais um passo para a concessão da BR 262 no Espírito Santo. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o relatório da Audiência Pública nº 10/2019, e agora o Plano de Outorga segue para o Ministério da Infraestrutura (Minfra). Se aprovado, será protocolado no Tribunal de Contas da União (TCU) para então o leilão ser realizado. Quem analisa o impacto desse leilão e outras concessões realizadas no Estado é o executivo do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Romeu Rodrigues. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Romeu Rodrigues - 05-08-20

Na avaliação do executivo, a concessão de estruturas das malhas rodoviária e ferroviária vão permitir mais empregos, aumento de competitividade do Espírito Santo e até tornar o Estado uma "terceira importante porta de saída para o mercado". "A gente sempre ouviu falar que o Espírito Santo tem vocação para logística. Mas, com o passar dos anos, as estruturas rodoviária, ferroviária e hidroviária ficaram desatualizadas pela falta de investimentos e, isso, claro, aumenta o aumento de custos para as produções envolvidas em diversos setores", explica Romeu.