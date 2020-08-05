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logística e infraestrutura

Arco Leste: leilão da BR 262, ferrovia e portos vão dinamizar o ES

Executivo do Conselho de Infraestrutura da Findes avaliou que Estado pode se tornar "terceira importante porta de saída para o mercado"

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:16
Trecho da BR 262 em Marechal Floriano: rodovia espera por duplicação Crédito: Marcelo Prest
Nesta semana, o governo federal deu mais um passo para a concessão da BR 262 no Espírito Santo. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o relatório da Audiência Pública nº 10/2019, e agora o Plano de Outorga segue para o Ministério da Infraestrutura (Minfra). Se aprovado, será protocolado no Tribunal de Contas da União (TCU) para então o leilão ser realizado. Quem analisa o impacto desse leilão e outras concessões realizadas no Estado é o executivo do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Romeu Rodrigues. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Romeu Rodrigues - 05-08-20
Na avaliação do executivo, a concessão de estruturas das malhas rodoviária e ferroviária vão permitir mais empregos, aumento de competitividade do Espírito Santo e até tornar o Estado uma "terceira importante porta de saída para o mercado". "A gente sempre ouviu falar que o Espírito Santo tem vocação para logística. Mas, com o passar dos anos, as estruturas rodoviária, ferroviária e hidroviária ficaram desatualizadas pela falta de investimentos e, isso, claro, aumenta o aumento de custos para as produções envolvidas em diversos setores", explica Romeu.
Rodrigues afirmou ainda: "O Espírito Santo pode oferecer uma grande terceira saída através do Corredor de Transportes Centro-leste e do Arco-leste, num arco formado pelos portos do Espírito Santo e do Norte do Rio de Janeiro."

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