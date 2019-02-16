Arcebispo é lembrado pelo enfrentamento ao crime organizado no ES

Dom Silvestre Luís Scandian, Arcebispo Emérito de Vitória, que morreu na madrugada deste sábado (16), contribuiu não apenas para formação religiosa de muitos capixabas, como também teve uma grande participação nos movimentos de enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo. Um dos líderes do Fórum Reage Espírito Santo, Dom Silvestre é lembrando como um dos grandes articulares do movimento que marcou a história do Espírito Santo no enfrentamento à corrupção.