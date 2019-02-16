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DOM SILVESTRE

Arcebispo é lembrado pelo enfrentamento ao crime organizado no ES

Em entrevista à CBN Vitória, o ex-deputado Estadual Claudio Vereza fala sobre a atuação do Arcebispo Emérito junto ao Fórum Reage Espírito Santo

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 12:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 fev 2019 às 12:48
Dom Silvestre Luís Scandian, Arcebispo Emérito de Vitória, que morreu na madrugada deste sábado (16), contribuiu não apenas para formação religiosa de muitos capixabas, como também teve uma grande participação nos movimentos de enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo. Um dos líderes do Fórum Reage Espírito Santo, Dom Silvestre é lembrando como um dos grandes articulares do movimento que marcou a história do Espírito Santo no enfrentamento à corrupção. 
Em entrevista ao CBN Vitória deste sábado (16), o ex-deputado Claudio Vereza, relembrou a atuação de Dom Silvestre junto ao Reage Espírito Santo e de quando o arcebispo defendeu o afastamento do então governador da época, José Ignácio Ferreira.
 
Entrevista -Fernanda - Caudio Vereza - 16-02-19.mp3
 

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