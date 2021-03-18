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AGRAVAMENTO DA PANDEMIA

Aracruz proíbe permanência nas praias e instala barreira sanitária

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Aracruz, Bernadete Xavier

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:27
Praia em Aracruz Crédito: Divulgação
O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, proibiu a permanência de pessoas em praias, lagoas, rios e cachoeiras durante a quarentena estadual. No decreto assinado pelo prefeito Luiz Carlos Coutinho (Cidadania) também fica suspenso o funcionamento das feiras-livres e é definida a implantação de barreira sanitária na cidade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Aracruz, Bernadete Xavier, detalhou as medidas. Ouça:
Para denunciar aglomerações na cidade, o número da prefeitura é 27-99747.3680

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