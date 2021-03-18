Aracruz proíbe permanência nas praias e instala barreira sanitária

O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, proibiu a permanência de pessoas em praias, lagoas, rios e cachoeiras durante a quarentena estadual. No decreto assinado pelo prefeito Luiz Carlos Coutinho (Cidadania) também fica suspenso o funcionamento das feiras-livres e é definida a implantação de barreira sanitária na cidade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Aracruz, Bernadete Xavier, detalhou as medidas. Ouça: