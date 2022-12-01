Aracruz: plano de ação prevê assistência às famílias e acolhimento coletivo

Governo do Estado e Prefeitura anunciam ajuda psicossocial a vítimas de ataque em Aracruz Crédito: Governo do ES

Duas escolas de Aracruz sofreram um atentado na manhã de sexta-feira (25), quando um adolescente invadiu atirando na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Três pessoas morreram no local e 13 pessoas ficaram feridas. Uma quarta vítima morreu no sábado (26), no hospital. Após os ataques, a comunidade acadêmica discute, através de um plano de ação, como acompanhar os sobreviventes, assim como estratégias para finalizar o ano letivo. O secretário de Estado da Educação e coordenador do Grupo de Trabalho, Vitor de Angelo, explicou que, de forma emergencial, foi estruturado um plano que conta com quatro fases. Esse planejamento envolve as áreas da Educação, Segurança Pública, Saúde e Assistência Social.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha as ações. Segundo ele a primeira fase é a mais crítica, em que as escolas atingidas estão fechadas. Já existem ações que estão sendo executadas nesta semana, como uma ressignificação da escola. A unidade está passando por uma reformulação de ambientes, pintura e correções nos danos físicos causados pelo atentado. Para as próximas fases, as ações estão sendo discutidas com a comunidade, com a singularidade que o caso exige”, explicou Vitor de Angelo.

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