Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aracruz: plano de ação prevê assistência às famílias e acolhimento coletivo
Ataques a escolas

Aracruz: plano de ação prevê assistência às famílias e acolhimento coletivo

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2022 às 11:41
Governo do Estado e Prefeitura anunciam ajuda psicossocial a vítimas de ataque em Aracruz
Governo do Estado e Prefeitura anunciam ajuda psicossocial a vítimas de ataque em Aracruz Crédito: Governo do ES
Duas escolas de Aracruz sofreram um atentado na manhã de sexta-feira (25), quando um adolescente invadiu atirando na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Três pessoas morreram no local e 13 pessoas ficaram feridas. Uma quarta vítima morreu no sábado (26), no hospital. Após os ataques, a comunidade acadêmica discute, através de um plano de ação, como acompanhar os sobreviventes, assim como estratégias para finalizar o ano letivo. O secretário de Estado da Educação e coordenador do Grupo de Trabalho, Vitor de Angelo, explicou que, de forma emergencial, foi estruturado um plano que conta com quatro fases. Esse planejamento envolve as áreas da Educação, Segurança Pública, Saúde e Assistência Social. 
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha as ações. Segundo ele a primeira fase é a mais crítica, em que as escolas atingidas estão fechadas. Já existem ações que estão sendo executadas nesta semana, como uma ressignificação da escola. A unidade está passando por uma reformulação de ambientes, pintura e correções nos danos físicos causados pelo atentado. Para as próximas fases, as ações estão sendo discutidas com a comunidade, com a singularidade que o caso exige”, explicou Vitor de Angelo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 01-12-22.mp3
- Entre as ações traçadas de forma conjunta e previstas estão: assistência às famílias enlutadas de forma presencial ou por teleatendimento; acolhimento coletivo dos docentes, discentes e demais trabalhadores; intervenção na estrutura física da EEEFM Primo Bitti; readequação das atividades pedagógicas para o público da escola atingida, entre outras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados