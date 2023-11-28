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Calor intenso

Aracruz oferece água e soro para pessoas em situação de rua

Ouça detalhes na entrevista com a secretária Municipal de Saúde, Rosiane Scarpatt

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 nov 2023 às 10:37
Além da oferta de água, equipes da Prefeitura de Linhares orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor
oferta de água Crédito: Freepik
Considerando as recentes ondas de calor que afetaram o Brasil, a Prefeitura de Aracruz iniciou um projeto de distribuição gratuita de água com sais minerais para pessoas em situação de rua. Através do projeto Consultório na Rede, semanalmente, uma equipe se desloca para diferentes áreas do município oferecendo água e serviços como atendimentos médicos, testes rápidos e encaminhamentos para especialidades. Em entrevista à CBN Vitória, a Secretária de Saúde de Aracruz, Rosiane Scarpatt Toffoli, detalha o funcionamento dessa iniciativa no município. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rosiane Scarpatt - 27-11-23.mp3
GUARAPARI: A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura informa que já foram plantadas 1.236 mudas de espécies nativas neste ano de 2023, no município. No entanto, a meta é chegar até o final de 2024, com 2.500 mudas plantadas para tornar a cidade mais arborizada e a temperatura mais agradável.
VIANA: Viana tem adotado a preservação da Mata Atlântica e de nascentes como medidas para a redução do calor extremo. O município conta com uma rica diversidade biológica e mais de 20% de área coberta por este bioma. Além deste programa, o município realiza o Pequeno Guarda-Parque, projeto de educação ambiental nas escolas; e o Programa de Educação Ambiental para o Público Interno (PEAPIN), que visa reduzir o uso de papel e plástico nos órgãos da administração municipal.
VITÓRIA: Vitória possui amplo programa de ampliação de áreas verdes. Por meio do Programa VixFlora, tem realizado o aumento de áreas verdes na cidade, com a criação nos últimos dois anos de mais parques urbanos e naturais (unidades de conservação). Também iniciou o reflorestamento de 90 hectares (90 campos de futebol) de áreas de encostas com mais de 200 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O programa prevê uma muda por habitante até o final de 2024.
Para o futuro breve, a cidade já iniciou o Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, em desenvolvimento pelo professor doutor Carlos Nobre, um dos mais renomados climatologistas do país e um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente. Esse plano está alinhado ao Acordo de Paris e prevê a definição de ações prioritárias que visam mitigar os efeitos dos impactos antrópicos no clima sobre a cidade, numa perspectiva do presente com vistas a longo prazo.

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