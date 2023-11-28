Aracruz oferece água e soro para pessoas em situação de rua

oferta de água Crédito: Freepik

Considerando as recentes ondas de calor que afetaram o Brasil, a Prefeitura de Aracruz iniciou um projeto de distribuição gratuita de água com sais minerais para pessoas em situação de rua. Através do projeto Consultório na Rede, semanalmente, uma equipe se desloca para diferentes áreas do município oferecendo água e serviços como atendimentos médicos, testes rápidos e encaminhamentos para especialidades. Em entrevista à CBN Vitória, a Secretária de Saúde de Aracruz, Rosiane Scarpatt Toffoli, detalha o funcionamento dessa iniciativa no município.

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GUARAPARI: A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura informa que já foram plantadas 1.236 mudas de espécies nativas neste ano de 2023, no município. No entanto, a meta é chegar até o final de 2024, com 2.500 mudas plantadas para tornar a cidade mais arborizada e a temperatura mais agradável.

VIANA: Viana tem adotado a preservação da Mata Atlântica e de nascentes como medidas para a redução do calor extremo. O município conta com uma rica diversidade biológica e mais de 20% de área coberta por este bioma. Além deste programa, o município realiza o Pequeno Guarda-Parque, projeto de educação ambiental nas escolas; e o Programa de Educação Ambiental para o Público Interno (PEAPIN), que visa reduzir o uso de papel e plástico nos órgãos da administração municipal.

VITÓRIA: Vitória possui amplo programa de ampliação de áreas verdes. Por meio do Programa VixFlora, tem realizado o aumento de áreas verdes na cidade, com a criação nos últimos dois anos de mais parques urbanos e naturais (unidades de conservação). Também iniciou o reflorestamento de 90 hectares (90 campos de futebol) de áreas de encostas com mais de 200 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O programa prevê uma muda por habitante até o final de 2024.