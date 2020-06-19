Aracruz inclui uso de cloroquina em protocolo para coronavírus

Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Crédito: Freepik

A prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou nesta sexta-feira (19) um novo protocolo para tratamento de pacientes com coronavírus na cidade. Agora, o chamado "protocolo ambulatorial" terá o uso de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes confirmados e com sintomas leves.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Jones Cavaglieri, explicou que a prefeitura optou por oferecer a possibilidade do uso desses medicamentos após preparar um protocolo rigoroso, no qual deixa claro os riscos e apontando quem pode ou não fazer seu uso.

De acordo com o documento, o medicamento só é autorizado para pacientes que tiveram prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.

O prefeito explicou que a hidroxicloroquina começou a ser aplicada em Aracruz há aproximadamente 30 dias em 20 pacientes que tiveram o acompanhamento de um comitê sanitário da cidade. Dos 20, ele detalha, 15 deles já se curaram e outros cinco estão em fase de recuperarão. Os 20 não tiveram alteração no quadro clínico por conta do uso do medicamento. Cavaglieri explica que o objetivo é cuidar desse paciente para que ele não evolua para um caso que necessite e leito hospitalar. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Jones Cavaglieri - 19-06-20

O

s pacientes são acompanhados por meio da criada "Central de Monitoramento Covid-19", que está funcionando no Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara), das 8h às 18h, diariamente, no Centro da cidade. A Central funciona através do telefone (27) 3270-7979 - ramais 2693, 2689 e 2688.