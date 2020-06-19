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PACIENTE TEM REGRAS

Aracruz inclui uso de cloroquina em protocolo para coronavírus

Confira as explicações do prefeito Jones Cavaglieri, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 18:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jun 2020 às 18:24
Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Crédito: Freepik
A prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou nesta sexta-feira (19) um novo protocolo para tratamento de pacientes com coronavírus na cidade. Agora, o chamado "protocolo ambulatorial" terá o uso de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes confirmados e com sintomas leves.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Jones Cavaglieri, explicou que a prefeitura optou por oferecer a possibilidade do uso desses medicamentos após preparar um protocolo rigoroso, no qual deixa claro os riscos e apontando quem pode ou não fazer seu uso.
De acordo com o documento, o medicamento só é autorizado para pacientes que tiveram prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.
O prefeito explicou que a hidroxicloroquina começou a ser aplicada em Aracruz há aproximadamente 30 dias em 20 pacientes que tiveram o acompanhamento de um comitê sanitário da cidade. Dos 20, ele detalha, 15 deles já se curaram e outros cinco estão em fase de recuperarão. Os 20 não tiveram alteração no quadro clínico por conta do uso do medicamento. Cavaglieri explica que o objetivo é cuidar desse paciente para que ele não evolua para um caso que necessite e leito hospitalar. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Jones Cavaglieri - 19-06-20
O
s pacientes são acompanhados por meio da criada "Central de Monitoramento Covid-19", que está funcionando no Centro de Reabilitação de Aracruz (Creara), das 8h às 18h, diariamente, no Centro da cidade. A Central funciona através do telefone (27) 3270-7979 - ramais 2693, 2689 e 2688.
O Termo de Ciência e Consentimento pode ser acessado neste link.
 

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