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Queimadas

Ar seco, incêndios e poluição: entenda os impactos da qualidade do ar na saúde

Ouça entrevista com a médica pneumologista, Kristiane Moreira

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 11:13

Publicado em 

16 set 2024 às 11:13
8 dicas para proteger a saúde das fumaças das queimadas  
dicas para proteger a saúde das fumaças das queimadas   Crédito:
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Espírito Santo registrou 165 focos de incêndio durante os primeiros treze dias do mês de setembro. Além da degradação da natureza, os altos números de queimadas também impactam em outras áreas, como a saúde dos capixabas. Combinada com o período de baixa umidade característico do inverno e a poluição do ar, a fumaça também afeta diretamente o sistema respiratório, podendo desencadear crises de asma, rinites e bronquites. Em entrevista à CBN Vitória, a pneumologista Kristiane Moreira explica como a qualidade do ar impacta a saúde e como é possível se prevenir. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Kristiane Rocha Moreira Soneghet - 16-09-24.mp3

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