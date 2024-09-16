Ar seco, incêndios e poluição: entenda os impactos da qualidade do ar na saúde

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Espírito Santo registrou 165 focos de incêndio durante os primeiros treze dias do mês de setembro. Além da degradação da natureza, os altos números de queimadas também impactam em outras áreas, como a saúde dos capixabas. Combinada com o período de baixa umidade característico do inverno e a poluição do ar, a fumaça também afeta diretamente o sistema respiratório, podendo desencadear crises de asma, rinites e bronquites. Em entrevista à CBN Vitória, a pneumologista Kristiane Moreira explica como a qualidade do ar impacta a saúde e como é possível se prevenir. Ouça a conversa completa!