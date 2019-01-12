Ar-condicionado e ventilador no verão: como economizar energia?

A chegada do verão e o forte calor no Espírito Santo obrigam muitos capixabas a retomar ou intensificar o uso do ventilador e do ar-condicionado. Porém, como o aumento do utilização desses aparelhos, aumentam também o gasto de energia e o valor da conta. Com isso, surge a questão: como economizar energia, sem deixar de usá-los? Quem esclarece é o engenheiro eletricista André Bernardi Candeia, coordenador da Câmara Especializada de Elétrica do Crea-ES. Confira!