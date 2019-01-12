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ENTREVISTA

Ar-condicionado e ventilador no verão: como economizar energia?

Seguindo as orientações, a diferença na conta de luz pode ser considerável

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 10:03

Publicado em 

12 jan 2019 às 10:03
A chegada do verão e o forte calor no Espírito Santo obrigam muitos capixabas a retomar ou intensificar o uso do ventilador e do ar-condicionado. Porém, como o aumento do utilização desses aparelhos, aumentam também o gasto de energia e o valor da conta. Com isso, surge a questão: como economizar energia, sem deixar de usá-los? Quem esclarece é o engenheiro eletricista André Bernardi Candeia, coordenador da Câmara Especializada de Elétrica do Crea-ES. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Andre Bernardi Candeia - 12 -01-19

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