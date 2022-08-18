'Aqui você pode sair na rua a qualquer hora, sem medo', conta capixaba que mora em Singapura

Nascido em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e crescido em São Gabriel da Palha, o capixaba Fernando Martins, de 33 anos, vive em Singapura. Lá ele mora junto com a família. Fernando estudava técnico em Mecânica, no Ifes de São Mateus, quando recebeu a primeira oportunidade de fazer um intercâmbio no país asiático. Depois, voltou ao Brasil e há cerca de cinco meses voltou a viver naquele país. A culinária e a efervescência cultural e religiosa são algumas das marcas de Singapura, na sua visão. Mas o destaque é a segurança! "Aqui você pode sair na rua a qualquer hora, sem medo", conta. Ouça a conversa completa!