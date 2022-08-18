Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Aqui você pode sair na rua a qualquer hora, sem medo', conta capixaba que mora em Singapura
Capixabas pelo Mundo

'Aqui você pode sair na rua a qualquer hora, sem medo', conta capixaba que mora em Singapura

A conversa da semana é com o capixaba Fernando Martins, de 33 anos

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 17:44

Publicado em 

18 ago 2022 às 17:44
Singapura
Fernando Martins, 33 anos, direto de Singapura Crédito: Arquivo Pessoal
Nascido em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e crescido em São Gabriel da Palha, o capixaba Fernando Martins, de 33 anos, vive em Singapura. Lá ele mora junto com a família. Fernando estudava técnico em Mecânica, no Ifes de São Mateus, quando recebeu a primeira oportunidade de fazer um intercâmbio no país asiático. Depois, voltou ao Brasil e há cerca de cinco meses voltou a viver naquele país. A culinária e a efervescência cultural e religiosa são algumas das marcas de Singapura, na sua visão. Mas o destaque é a segurança! "Aqui você pode sair na rua a qualquer hora, sem medo", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 18-08-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados