'Aqui tem um amor pelo patrimônio. Minha arte não teria tanto futuro no Brasil', diz capixaba na Suíça

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é do artista Luciano Xavier dos Santos. Natural de Linhares, ele foi para a Europa em 2010 e se estabeleceu em Fribourg, na Suíça, em 2014. Apaixonado pela arquitetura gótica, passou a desenhar e fazer maquetes, ganhando reconhecimento e fazendo turnês pelo continente europeu. Ao CBN Cotidiano, Luciano afirmou que na Suíça tudo é muito organizado e pontual, além de "a corrupção ser quase zero". O linharense afirmou que os suíços possuem muito amor pelo patrimônio cultural e sua arte, no Brasil não teria tanto sucesso quando no país que vive. Ouça: