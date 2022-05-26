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Capixabas pelo mundo

'Aqui tem um amor pelo patrimônio. Minha arte não teria tanto futuro no Brasil', diz capixaba na Suíça

Ouça a história do linharense Luciano Xavier dos Santos

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:10

Publicado em 

26 mai 2022 às 18:10
O capixaba pelo mundo Luciano Xavier dos Santos na comuna suíça de Fribourg
O capixaba pelo mundo Luciano Xavier dos Santos na comuna suíça de Fribourg Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é do artista Luciano Xavier dos Santos. Natural de Linhares, ele foi para a Europa em 2010 e se estabeleceu em Fribourg, na Suíça, em 2014. Apaixonado pela arquitetura gótica, passou a desenhar e fazer maquetes, ganhando reconhecimento e fazendo turnês pelo continente europeu. Ao CBN Cotidiano, Luciano afirmou que na Suíça tudo é muito organizado e pontual, além de "a corrupção ser quase zero". O linharense afirmou que os suíços possuem muito amor pelo patrimônio cultural e sua arte, no Brasil não teria tanto sucesso quando no país que vive. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 26/05/2022

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