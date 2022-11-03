Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Capixabas Pelo Mundo

'Aqui é um outro mundo', conta capixaba que mora em Cingapura

Confira a conversa com o Bruno Lorenzon, de 45 anos, natural de Vitória

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 18:21

Publicado em 

03 nov 2022 às 18:21
Cingapura
Cingapura Crédito: Pixabay
O Capixabas pelo Mundo desta semana atravessa o planeta para contar a história de um capixaba que vive em Cingapura, na Ásia, considerado um dos maiores centros financeiros da Terra. Natural de Vitória, Bruno Lorenzon, de 45 anos, após se formar em Engenharia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi estudar e trabalhar no Rio de Janeiro, numa mineradora. Depois retornou pra Vitória e, em 2006, conseguiu uma oportunidade de trabalho na Austrália. Da Austrália, no final de 2016, recebeu uma nova oportunidade de emprego e foi viver, então, em Cingapura, onde vive até hoje com a esposa. "Aqui é um outro mundo", ele conta. A segurança, por exemplo, é uma das principais diferenças que ele aponta para o Brasil. "Não temos problema com segurança", diz. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 03-11-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados