'Aqui é um outro mundo', conta capixaba que mora em Cingapura

O Capixabas pelo Mundo desta semana atravessa o planeta para contar a história de um capixaba que vive em Cingapura, na Ásia, considerado um dos maiores centros financeiros da Terra. Natural de Vitória, Bruno Lorenzon, de 45 anos, após se formar em Engenharia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi estudar e trabalhar no Rio de Janeiro, numa mineradora. Depois retornou pra Vitória e, em 2006, conseguiu uma oportunidade de trabalho na Austrália. Da Austrália, no final de 2016, recebeu uma nova oportunidade de emprego e foi viver, então, em Cingapura, onde vive até hoje com a esposa. "Aqui é um outro mundo", ele conta. A segurança, por exemplo, é uma das principais diferenças que ele aponta para o Brasil. "Não temos problema com segurança", diz. Ouça a conversa completa!