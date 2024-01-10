Aquaviário: Viagens noturnas começam na segunda-feira (15)

A partir da próxima segunda (15), os usuários do Aquaviário terão duas viagens a mais, no período noturno, entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha e às 19h15, deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia. Além disso, uma nova viagem noturna está sendo incorporada no percurso entre Porto de Santana e Praça do Papa. A partir do dia 29 deste mês, o barco sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados e vai conectar os passageiros de Porto de Santana, em Cariacica, diretamente com a Prainha, em Vila Velha. Esse percurso começa no sábado (20) e a expectativa é atender à demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a baía de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Damasceno explicou o funcionamento em detalhes. Confira!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 10-01-24