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Aquaviário: Viagens noturnas começam na segunda-feira (15)

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica o funcionamento

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 11:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jan 2024 às 11:42
Aquaviário terá viagens noturnas a partir de segunda-feira (15)
Aquaviário terá viagens noturnas a partir da próxima segunda-feira (15) Crédito: Rodrigo Zaca/Governo-ES
A partir da próxima segunda (15), os usuários do Aquaviário terão duas viagens a mais, no período noturno, entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha e às 19h15, deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia. Além disso, uma nova viagem noturna está sendo incorporada no percurso entre Porto de Santana e Praça do Papa. A partir do dia 29 deste mês, o barco sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também anunciou o aumento das viagens nos fins de semana. Uma nova linha vai circular exclusivamente aos sábados, domingos e feriados e vai conectar os passageiros de Porto de Santana, em Cariacica, diretamente com a Prainha, em Vila Velha. Esse percurso começa no sábado (20) e a expectativa é atender à demanda principalmente de turismo e lazer, proporcionando aos usuários o percurso por toda a baía de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Damasceno explicou o funcionamento em detalhes. Confira!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 10-01-24

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