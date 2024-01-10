Aquaviário: Viagens noturnas começam na segunda-feira (15)

A partir da próxima segunda (15), os usuários do Aquaviário terão duas viagens a mais, no período noturno, entre a estação da Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. De segunda a sexta-feira, o barco sairá da estação em Vila Velha, com destino à Vitória, às 18h10, e retornará às 18h30. Às 18h50 sai da Prainha e às 19h15, deixa a estação da Praça do Papa, encerrando as atividades do dia. Além disso, uma nova viagem noturna está sendo incorporada no percurso entre Porto de Santana e Praça do Papa. A partir do dia 29 deste mês, o barco sai de Cariacica, às 18h20, e retorna, partindo de Vitória, às 19h10.