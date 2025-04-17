Aquaviário poderá ser pago com cartão de débito e crédito na Grande Vitória

Usuários do Sistema Aquaviário agora poderão usar cartão de débito e crédito para pagar a tarifa das viagens entre as estações da Praça do Papa (em Vitória), da Prainha (em Vila Velha) e de Porto de Santana (em Cariacica). Atualmente, o valor para usar o modal é de R$ 4,90 em dias úteis e de R$ 4,30 aos domingos. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira (17). A intenção é facilitar a mobilidade, principalmente, para turistas que visitam a Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, detalha as mudanças.