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Mobilidade

Aquaviário poderá ser pago com cartão de débito e crédito na Grande Vitória

Ouça entrevista com Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 10:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 abr 2025 às 10:36
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Usuários do Sistema Aquaviário agora poderão usar cartão de débito e crédito para pagar a tarifa das viagens entre as estações da Praça do Papa (em Vitória), da Prainha (em Vila Velha) e de Porto de Santana (em Cariacica). Atualmente, o valor para usar o modal é de R$ 4,90 em dias úteis e de R$ 4,30 aos domingos. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira (17). A intenção é facilitar a mobilidade, principalmente, para turistas que visitam a Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, detalha as mudanças. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 17-04-25.mp3

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