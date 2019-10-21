Aquaviário entra na fase de elaboração de projetos básico e executivo

A proposta de retomada das atividades do aquaviário na Grande Vitória está na fase de elaboração dos projetos básico e executivo. A empresa Atlântico Sul, de Santa Catarina, será a responsável, num período de 150 dias, a desenvolver os projetos dos píeres na Baía de Vitória, além do licenciamento ambiental.

Em entrevista nesta segunda-feira (21) à rádio CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que os quatro pontos previstos para a construção dos píeres para atracagem dos barcos são Prainha (Vila Velha), Enseada do Suá, Centro (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Segundo o governo, o novo sistema deve entrar em operação ainda em 2020 e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 21-10-19

O que contemplam os projetos:

- Projetos básicos: Os Projetos básicos deverão abranger todo o detalhamento necessário para a construção das novas estruturas, incluindo:

- Projeto Arquitetônico;

- Cravação de estacas;

- Coberturas;

- Guarda-corpos;

- Iluminação;

- Drenagem;

- Acessibilidade (flutuantes)

- Projetos Executivos: A seguir lista com os documentos que deverão ser entregues na fase de projeto executivo:

- Projeto Arquitetônico;

- Critérios de Projeto e Memória de Cálculo;

- Memoriais descritivos das intervenções necessárias para os novos atracadouros;

- Projeto de sinalização náutica de acordo com a revisão mais recente das Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM 17 -DHN);

- Projetos detalhados para todas as intervenções necessárias;

- Especificações Técnicas para todas as intervenções necessárias;

- Termo de Referência para contratação das obras;

- Planilha de Quantidades;

- Orçamento das obras com composição de custos utilizando planilhas de referência IOPES, DERES, PINI, EMOP-RJ, e onde necessário apresentar composição de preços unitários;

- Cronograma Físico e financeiro das obras;

- Critérios de Medição e pagamento dos serviços.