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MOBILIDADE URBANA

Aquaviário entra na fase de elaboração de projetos básico e executivo

Ouça a entrevista com o o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 out 2019 às 11:47
A proposta de retomada das atividades do aquaviário na Grande Vitória está na fase de elaboração dos projetos básico e executivo. A empresa Atlântico Sul, de Santa Catarina, será a responsável, num período de 150 dias, a desenvolver os projetos dos píeres na Baía de Vitória, além do licenciamento ambiental.
Em entrevista nesta segunda-feira (21) à rádio CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que os quatro pontos previstos para a construção dos píeres para atracagem dos barcos são Prainha (Vila Velha), Enseada do Suá, Centro (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Segundo o governo, o novo sistema deve entrar em operação ainda em 2020 e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 21-10-19
O que contemplam os projetos: 
- Projetos básicos: Os Projetos básicos deverão abranger todo o detalhamento necessário para a construção das novas estruturas, incluindo:
 
- Projeto Arquitetônico;
- Cravação de estacas;
- Coberturas;
- Guarda-corpos;
- Iluminação;
- Drenagem;
- Acessibilidade (flutuantes)
- Projetos Executivos: A seguir lista com os documentos que deverão ser entregues na fase de projeto executivo:
- Projeto Arquitetônico;
- Critérios de Projeto e Memória de Cálculo;
- Memoriais descritivos das intervenções necessárias para os novos atracadouros;
- Projeto de sinalização náutica de acordo com a revisão mais recente das Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM 17 -DHN);
- Projetos detalhados para todas as intervenções necessárias;
- Especificações Técnicas para todas as intervenções necessárias;
- Termo de Referência para contratação das obras;
- Planilha de Quantidades;
- Orçamento das obras com composição de custos utilizando planilhas de referência IOPES, DERES, PINI, EMOP-RJ, e onde necessário apresentar composição de preços unitários;
- Cronograma Físico e financeiro das obras;
- Critérios de Medição e pagamento dos serviços.
[Fonte: Semobi]

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