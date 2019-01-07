Aquaviário e Transcol serão prioridade, mas governo evita dar prazos

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (07), o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, afirmou que a nova gestão do Governo do Estado vai tratar o retorno do Aquaviário e as melhorias no sistema Transcol como prioridades para a mobilidade urbana na Grande Vitória. No entanto, o secretário evitou dar qualquer prazo para a conclusão de obras ou o início de melhorias no sistema de transporte público.

Além disso, o secretário também comentou que o novo governo estabeleceu como prioridade a conclusão das obras da Leitão da Silva, iniciadas em 2014 durante o primeiro governo de Renato Casagrande. Segundo Damasceno, dentre todas as obras inacabadas no Estado, a entrega da Leitão da Silva, após quase seis anos de obra, é "prioridade número um".

Damasceno, que volta à pasta após ocupar o cargo na primeira gestão de Renato Casagrande (PSB), detalhou as suas prioridades em entrevista concedida ao jornalista John Gomes, durante o programa CBN Vitória. Confira!