Aquaviário deve começar a funcionar até agosto, afirma Casagrande

A concretagem das estruturas do píer para atracagem de barcos do Sistema Aquaviário da Grande Vitória começou a ser feita na manhã desta terça-feira (18), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo o governo do Estado, além dos píeres para atracagem dos barcos, também serão construídas estruturas para o embarque e desembarque de passageiros, na baía de Vitória. O ponto de Vila Velha ficará na Prainha. Para o acesso aos barcos, haverá uma interligação, do tipo ponte, que será coberta para o conforto de quem usar o Aquaviário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o governador do Estado, Renato Casagrande, fala sobre o assunto. Para o segundo semestre deste ano, entre julho e agosto, aponta Casagrande, o sistema já deve está funcionando. Ouça as explicações completas!