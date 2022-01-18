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Mobilidade Urbana

Aquaviário deve começar a funcionar até agosto, afirma Casagrande

As explicações são do governador do Estado, Renato Casagrande, em entrevista ao CBN Cotidiano desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:12

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

18 jan 2022 às 18:12
Consulta pública quer saber opinião da população sobre o Aquaviário GV
Aquaviário Crédito: Governo ES/Divulgação
A concretagem das estruturas do píer para atracagem de barcos do Sistema Aquaviário da Grande Vitória começou a ser feita na manhã desta terça-feira (18), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo o governo do Estado, além dos píeres para atracagem dos barcos, também serão construídas estruturas para o embarque e desembarque de passageiros, na baía de Vitória. O ponto de Vila Velha ficará na Prainha. Para o acesso aos barcos, haverá uma interligação, do tipo ponte, que será coberta para o conforto de quem usar o Aquaviário. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o governador do Estado, Renato Casagrande, fala sobre o assunto. Para o segundo semestre deste ano, entre julho e agosto, aponta Casagrande, o sistema  já deve está funcionando. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Aurelio de Freitas - Governador Renato Casagrande - 18-01-22.mp3

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