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Após 20 anos

Aquaviário começa a funcionar nesta segunda-feira (21); saiba todos os detalhes

Ouça entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2023 às 10:59
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
O Sistema Aquaviário, desativado na década de 1990, entrou em operação nesta segunda-feira (21). O serviço, inicialmente, contará com duas linhas e três estações de embarque e desembarque em Vitória, Cariacica e Vila Velha. As estações, que estão localizadas estrategicamente são a Estação Prefeito Setembrino Pelissari na Praça do Papa, em Vitória; a Estação Prefeito Aloízio Santos em Porto de Santana, Cariacica; e a Estação Governador Albuíno Azeredo na Prainha, Vila Velha. A tarifa para os usuários será de R$ 4,50, a mesma paga nos ônibus do Sistema Transcol. O sistema também será interligado ao de transporte coletivo e o acesso será feito com o uso do cartão GV. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica todos os detalhes sobre sua operação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 21-08-23

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