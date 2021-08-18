Aquaviário: após licenciamento, obras começam em Cariacica e Vila Velha

A partir da próxima sexta-feira, 20 de agosto, o governo do Estado vai abrir uma consulta pública online como parte do processo de licenciamento ambiental para o projeto do Sistema Aquaviário, que prevê a construção dos quatro pontos de embarque e desembarque na baía de Vitória. A consulta pública poderá ser acessada através do site do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) - www.iema.es.gov.br - até o dia 03 de setembro. No site, o participante poderá visualizar uma apresentação do Relatório de Controle Ambiental, consultar o estudo apresentado no processo de licenciamento ambiental e enviar suas contribuições, dúvidas e sugestões por meio de formulário online. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, traz os detalhes.