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Aquaviário: após licenciamento, obras começam em Cariacica e Vila Velha

A embarcação que será utilizada na baía de Vitória deverá ter capacidade para 100 passageiros, ar condicionado, espaço para bicicletas e banheiro

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2021 às 11:50
Consulta pública quer saber opinião da população sobre o Aquaviário GV
Consulta pública quer saber opinião da população sobre o Aquaviário GV Crédito: Governo ES/Divulgação
A partir da próxima sexta-feira, 20 de agosto, o governo do Estado vai abrir uma consulta pública online como parte do processo de licenciamento ambiental para o projeto do Sistema Aquaviário, que prevê a construção dos quatro pontos de embarque e desembarque na baía de Vitória. A consulta pública poderá ser acessada através do site do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) - www.iema.es.gov.br - até o dia 03 de setembro. No site, o participante poderá visualizar uma apresentação do Relatório de Controle Ambiental, consultar o estudo apresentado no processo de licenciamento ambiental e enviar suas contribuições, dúvidas e sugestões por meio de formulário online. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, traz os detalhes.
As obras estão contratadas e devem ser iniciadas nos pontos de embarque de Cariacica e de Vila Velha, após a finalização das etapas do licenciamento. Posteriormente, dois outros pontos também serão construídos, em Vitória. A embarcação deverá ter capacidade para 100 passageiros, ar condicionado, espaço para bicicletas, banheiro, ser movida a diesel e com velocidade mínima de 10 nós. Ainda não está definido se haverá um complemento no valor da passagem do Transcol para a circulação integrada com o aquaviário. A expectativa é de que as primeiras viagens já ocorram no primeiro semestre do próximo ano. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 18-08-21.mp3

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