Aquaviário: além da Rodoviária, embarcações terão outros dois pontos de parada em Vitória

O Governo do Estado começou mais uma etapa da modernização da região onde funcionava a antiga praça de pedágio da Terceira Ponte, em Vitória. As obras incluem, por exemplo, a remoção das antigas cabines de cobrança. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) inicia a reforma da Rodoviária de Vitória e a instalação de uma estação do Aquaviário no mesmo local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explica os próximos passos das obras. Além da Rodoviária, as embarcações terão outros dois pontos de parada em Vitória nos próximos anos: terminal Dom Bosco e a Praça Pio XII. Ouça a conversa completa!