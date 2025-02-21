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Mobilidade

Aquaviário: além da Rodoviária, embarcações terão outros dois pontos de parada em Vitória

Ouça entrevista com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno

Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2025 às 11:17
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário
Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário Crédito: Divulgação/Semobi
O Governo do Estado começou mais uma etapa da modernização da região onde funcionava a antiga praça de pedágio da Terceira Ponte, em Vitória. As obras incluem, por exemplo, a remoção das antigas cabines de cobrança. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) inicia a reforma da Rodoviária de Vitória e a instalação de uma estação do Aquaviário no mesmo local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explica os próximos passos das obras. Além da Rodoviária, as embarcações terão outros dois pontos de parada em Vitória nos próximos anos: terminal Dom Bosco e a Praça Pio XII. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 21-02-25.mp3

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