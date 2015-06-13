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REFORMA POLÍTICA?

Aprovado o fim da reeleição e o aumento de mandato para 5 anos

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cientista político Ueber Oliveira analisa os pontos que foram aprovados no Congresso

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 22:28

Publicado em 

12 jun 2015 às 22:28
Nunca se discutiu e definiu tantas mudanças políticas. Na última quarta-feira (10), por 348 votos a favor e 110 contra, a Câmara dos Deputados aprovou fixar em cinco anos o mandato para todos os cargos eletivos - presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador.  A ampliação de quatro para cinco anos é uma maneira de "compensar" o fim da reeleição para mandatos do Executivo, outra mudança aprovada, em 28 de maio pelo plenário.Na quinta-feira (11), a Câmara também aprovou a redução para 18 anos na idade mínima para ser deputado e para 29 anos no caso de senadores e governadores. Atualmente, é preciso ter 35 anos para ser senador, 30 para governador e 21 para ser deputado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cientista político Ueber Oliveira analisa os pontos que foram aprovados no Congresso, e outros rejeitados, como o voto facultativo e o voto em lista. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Ueber Oliveira - 12-06-15

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