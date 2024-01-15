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Volta às aulas!

Aprenda dicas para economizar nas compras de material escolar

Antecipação e organização são essenciais para que os gastos não sejam exacerbados

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:05

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2024 às 11:05
Material escolar: preços chegam a variar 181% em Vitória
Material escolar, pesquisa, preço Crédito: Pexels
Mais do que período para organizar as metas e planos do ano, janeiro também é o mês em que pais e responsáveis se dedicam às compras de material escolar. Com a proximidade do início do ano letivo, a antecipação e a organização se tornam essenciais para que os gastos não sejam exacerbados. Em entrevista à CBN Vitória a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Carolina Vesentini apresenta algumas alternativas para que o consumidor evite apertos no orçamento familiar na hora de ir às compras. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Carolina Vesentini - 15-01-24

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