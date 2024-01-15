Aprenda dicas para economizar nas compras de material escolar

Mais do que período para organizar as metas e planos do ano, janeiro também é o mês em que pais e responsáveis se dedicam às compras de material escolar. Com a proximidade do início do ano letivo, a antecipação e a organização se tornam essenciais para que os gastos não sejam exacerbados. Em entrevista à CBN Vitória a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Carolina Vesentini apresenta algumas alternativas para que o consumidor evite apertos no orçamento familiar na hora de ir às compras. Ouça a conversa completa!