Aprenda a se preparar para provas longas

Marcada para o mês de setembro deste ano, quando a capital do Espírito Santo completará 466 anos, a Meia Maratona de Vitória terá percurso turístico. A prova será um evento que vai homenagear a cidade em mais um aniversário do município. Sobre os preparativos e quanto a melhor forma de se preparar para provas de longa distância, a jornalista Luciane Ventura conversa com o professor e organizador da meia maratona Bernardo Ramos. Bernardo dá dicas para correr os 21 km, lembrando que restam pouco menos de 120 dias para treinar.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 04 - 8.33s - 20-05-2017