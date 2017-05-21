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Correr, Malhar, Superar

Aprenda a se preparar para provas longas

Luciane Ventura conversa com o organizador da Meia Maratona de Vitória

Publicado em 21 de Maio de 2017 às 08:09

Publicado em 

21 mai 2017 às 08:09
Bernardo Ramos, organizador da Meia Maratona de Vitória Crédito: Arqui pessoal
Marcada para o mês de setembro deste ano, quando a capital do Espírito Santo completará 466 anos, a Meia Maratona de Vitória terá percurso turístico. A prova será um evento que vai homenagear a cidade em mais um aniversário do município. Sobre os preparativos e quanto a melhor forma de se preparar para provas de longa distância, a jornalista Luciane Ventura conversa com o professor e organizador da meia maratona Bernardo Ramos. Bernardo dá dicas para correr os 21 km, lembrando que restam pouco menos de 120 dias para treinar.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 04 - 8.33s - 20-05-2017

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