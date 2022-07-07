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Saúde

Aprenda a identificar se a carne está própria para o consumo humano

Ouça as dicas do médico veterinário do Idaf, Agostinho Sérgio Scofano

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2022 às 11:51
Carré suíno, carne de porco
Carré suíno, carne de porco Crédito: Getty Images
Uma operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) apreendeu cerca de 15 toneladas de carne suína de origem clandestina, nesta semana, em Vila Velha. A operação foi realizada depois que o Idaf recebeu denúncias. Segundo o órgão, a carne suína estava em "péssimo estado de conservação". Em entrevista à CBN Vitória, o médico veterinário do Idaf, Agostinho Sérgio Scofano, traz orientações sobre como identificar se a carne está apta ao consumo. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Agostinho Sergio - 07-07-22
Ao chegar no entreposto, a equipe do Idaf identificou que a carne que era vendida pelo proprietário apresentava mau cheiro, aspecto melado, era manuseada de forma inapropriada e a cor amarelada indicava a presença de colônias bacterianas. "Além das péssimas condições do produto, o estabelecimento não tinha registro em serviço de inspeção oficial, que é obrigatório para a venda de carne suína em entrepostos e assegura que a carne é inspecionada e própria para o consumo", explica.
Ainda, segundo o Idaf, um dos problemas mais comuns em consumir carne nessas condições é o risco de infecção alimentar, infecção por meio do consumo de alimentos contaminados por bactérias ou toxinas que pode levar até à morte”. Também salientou que a melhor forma de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos de origem animal é verificando se os rótulos dos produtos apresentam o registro no Serviços de Inspeção Oficial, Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

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