App do Banestes terá boletos do IPTU em 2021

Pelo menos 100 funcionários do Banestes têm até o dia 6 de março para aderir ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV) lançado pelo banco, em um processo de adequação do funcionamento da instituição à "realidade atual do mercado financeiro", conforme nota. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (14), o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande,garantiu que não deve ocorrer fechamento de agências durante o processo. Segundo ele, algumas unidades podem passar por mudança de perfil e ter o quadro de servidores reduzido.
A modernização do funcionamento do Banestes, segundo o diretor-presidente, deve passar pela disponibilidade de novos serviços digitais. Atualmente, o aplicativo do banco já conta com cadastramento de veículos para pagamento de multas e IPVA, e também com a possibilidade de recargar do CartãoGV diretamente pelo app. No ano que vem, a previsão é de o cliente também possa pagar o IPTU diretamente na plataforma. Confira os detalhes:
Entrevista - Lucas Valadão - José Casagrande - 14-02-20