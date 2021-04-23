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NÃO ME CALO

App avisa mulheres que se aproximarem de locais não-seguros

O aplicativo Não me calo! Foi criado com o apoio da Lei Aldir Blanc - Secult/ES - para que mulheres consigam alertar umas às outras em relação a locais onde sofreram algum tipo de violência

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:41
Em 2019, a professora da rede estadual e artista Geisa da Silva, após passar por um episódio de violência doméstica, entrevistou mulheres, que relataram também 400 locais em Vitória onde sofreram incidentes relacionados à mesma violência. O objetivo era a realização de intervenções urbanas. Nesses locais, Geisa colocou placas alertando que ali havia acontecido um caso de violência contra a mulher. 
"Depois das intervenções, fiquei com esses 400 dados guardados, mas sempre tive vontade de fazer algo com eles, porque a intervenção urbana é muito efêmero", explicou. Daí, surgiu a ideia de um aplicativo de celular que alerta mulheres que estiverem passando nessas localidades. Em entrevista à CBN Vitória, a artista explicou: "quando a mulher for passar próximo daqueles locais, vai receber uma notificação de que ela está em um local considerado não-seguro". Ouça a entrevista completa!
A princípio, Geisa da Silva cadastrou no aplicativo aqueles 400 locais já relatados em sua entrevistas. Agora, ele já disponível na loja do sistema Android e está aberto para cadastro de mais mulheres e sinalizações de novos locais. "O app é um mapa da cidade e vai funcionar para toda a Grande Vitória. A ideia do aplicativo surge para aprofundar os efeitos do mapa, além de ampliar e democratizar seu alcance, tendo em vista que outras ocorrências poderão ser registradas, ficando disponíveis à consulta rápida e prática pela tela do celular", afirma a professora!
 - O aplicativo Não me calo! Foi criado com o apoio da Lei Aldir Blanc - Secult/ES - para que mulheres consigam alertar umas às outras em relação a locais onde sofreram algum tipo de violência.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geisa da Silva - 23-04-21

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