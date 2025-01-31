Aposentadoria pelo mundo: quais as diferenças do Brasil para outros países?

Nesta sexta-feira (31), a CBN Vitória encerra a série especial sobre aposentadoria falando sobre as diferenças do sistema no Brasil para outros países. Dessa vez, o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Luís Lopes, que desenvolve pesquisas na área de proteção social e econômica, com foco em regimes assistenciais e previdenciários, explica que o cenário político-social interfere nas regras que variam entre os países. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Luis Lopes - 31-01-25.mp3