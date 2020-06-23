Após voos reduzidos em 90%, Aeroporto de Vitória projeta julho melhor

O Aeroporto de Vitória opera com redução de cerca de 10% da normalidade por conta da pandemia do novo coronavírus. É o que apontou o CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A (ASeB), concessionária que administra o terminal, Matthias Poeter. Em dias normais, o Eurico de Aguiar Salles recebia, em média, 80 voos diários, mas por conta da Covid-19, esse número caiu para uma média de 10 voos diários, em sua maioria com destino ou vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
No mês de julho, porém, o movimento do aeroporto deve aumentar "substancialmente", segundo Poeter, com oferta de voos diários para Guarulhos e Congonhas (SP) e Galeão (RJ). Em comunicado divulgado na última segunda-feira (22), a ASeB informou que o Aeroporto de Vitória irá operar 305 voos no mês de julho, o que representa um acréscimo de 130% frente à malha aérea de junho e uma projeção de aumento em 150% o volume de passageiros.
Entrevista - Fábio Botacin - Matthias Poeter - 23-06-20
Questionado sobre o início das operações internacionais no terminal, Matthias Poeter afirmou que o voo inaugural para Buenos Aires, na Argentina, previsto para acontecer até o próximo mês, não está mais garantido para o ano de 2020. Ele afirmou que a empresa trabalha para a criação de novas rotas, inclusive internacionais, está em contato com demais países da América do Sul para trazer novos voos para aeroportos da Zurich, empresa a qual a ASeB é subsidiária.