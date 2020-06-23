Após voos reduzidos em 90%, Aeroporto de Vitória projeta julho melhor

Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Aeroporto de Vitória opera com redução de cerca de 10% da normalidade por conta da pandemia do novo coronavírus. É o que apontou o CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A (ASeB), concessionária que administra o terminal, Matthias Poeter. Em dias normais, o Eurico de Aguiar Salles recebia, em média, 80 voos diários, mas por conta da Covid-19, esse número caiu para uma média de 10 voos diários, em sua maioria com destino ou vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

No mês de julho, porém, o movimento do aeroporto deve aumentar "substancialmente", segundo Poeter, com oferta de voos diários para Guarulhos e Congonhas (SP) e Galeão (RJ). Em comunicado divulgado na última segunda-feira (22), a ASeB informou que o Aeroporto de Vitória irá operar 305 voos no mês de julho, o que representa um acréscimo de 130% frente à malha aérea de junho e uma projeção de aumento em 150% o volume de passageiros.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Matthias Poeter - 23-06-20