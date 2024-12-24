Após Vila Velha e Cariacica, Serra estabelece limite de horário para distribuidoras de bebidas

Seguindo o mesmo caminho trilhado por Vila Velha e Cariacica, a prefeitura da Serra também passou a limitar o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas. A nova regra foi sancionada pelo prefeito Sergio Vidigal e publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira (20). A Lei 6121/2024 estabelece que as distribuidoras de bebidas alcoólicas ou não só podem funcionar das 7h às 23h. Além disso, fica proibido, por exemplo, o consumo de bebidas, alcóolicas ou não, no interior do estabelecimento; a venda de bebidas, alcóolicas ou não, para consumo imediato no local ou em suas dependências; expor à venda ou ter em depósito substâncias tóxicas ou corrosivas para qualquer uso; a produção de bebidas alcoólicas e fabricação de gelo. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Departamento de Posturas da prefeitura da Serra, Ailton Rodrigues, fala sobre o assunto.