Após Vila Velha e Cariacica, Serra estabelece limite de horário para distribuidoras de bebidas

Seguindo o mesmo caminho trilhado por Vila Velha e Cariacica, a prefeitura da Serra também passou a limitar o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas. A nova regra foi sancionada pelo prefeito Sergio Vidigal e publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira (20). A Lei 6121/2024 estabelece que as distribuidoras de bebidas alcoólicas ou não só podem funcionar das 7h às 23h. Além disso, fica proibido, por exemplo, o consumo de bebidas, alcóolicas ou não, no interior do estabelecimento; a venda de bebidas, alcóolicas ou não, para consumo imediato no local ou em suas dependências; expor à venda ou ter em depósito substâncias tóxicas ou corrosivas para qualquer uso; a produção de bebidas alcoólicas e fabricação de gelo. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Departamento de Posturas da prefeitura da Serra, Ailton Rodrigues, fala sobre o assunto.
Ainda, segundo informações da administração municipal, a fiscalização estará a cargo da Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Posturas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em conjunto com as secretarias de Saúde (Sesa) e de Meio Ambiente (Semma). As punições previstas vão desde a advertência, multa (entre 300 e 600 UFIRs) até o fechamento do estabelecimento. Cada UFIR equivale a R$ 100.
"Além disso, não será concedida licença de funcionamento a novas distribuidoras de bebida que estejam situadas num raio de 100 metros de estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de saúde, maternidades, creches e asilos. A nova legislação vem auxiliar o trabalho de agentes de forças de segurança", informa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ailton Rodrigues - 24-12-24.mp3