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Anatel

Após uso abusivo, setor de Telemarketing precisará utilizar prefixo 0303 para identificar chamadas

Ouça detalhes nesta entrevista com o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 dez 2021 às 10:45
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing
Crédito: Freepik
Empresas que ofertam serviços por telemarketing ativo deverão, a partir do próximo ano, utilizar o código 0303. É o que estabelece um procedimento operacional aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. É o que explica o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, em entrevista à CBN Vitória. 
A medida foi determinada pelo Procedimento Operacional para Atribuição de Recursos de Numeração aprovado pela Agência, por meio Ato nº 10.413, publicado no Diário Oficial da União. O prazo para implementação das regras estabelecidas é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel, ou seja, a partir de 10 de março de 2022 e de 180 dias, a partir de 10 de junho de 2022, para as operadoras de telefonia fixa. Telemarketing ativo, cabe esclarecer, é a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não.
O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo e as redes de telecomunicações deverão permitir a identificação clara, no visor do aparelho do usuário, desse número. Além disso, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. 
Outra inovação trazida diz respeito à responsabilidade das prestadoras pela adequada utilização dos recursos de numeração: cabe a elas empregar os meios tecnológicos necessário para coibir o uso fora das regras estabelecidas pela Agência. Com isso, a Anatel espera abrir mais uma frente no combate ao uso indiscriminado das redes de telecomunicações para a oferta indesejada de produtos e serviços.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinícius Caramr - 14-12-21.mp3

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