Após tentativa de aglomeração, greve dos caminhoneiros segue sem adesão no ES

Marcada para esta segunda-feira (1º), a paralisação dos caminhoneiros autônomos não encontra adesão no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (01) não há pontos de bloqueio nem aglomerações em estradas federais que cortam o estado. Segundo o superintendente da PRF no ES, Amarílio Boni, na madrugada desta segunda-feira (01), um pequeno grupo tentou iniciar uma aglomeração na BR 447, que dá acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, mas não encontrou adesão. A polícia segue monitorando as estradas. Confira detalhes na entrevista.