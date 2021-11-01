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Rodovias Federais

Após tentativa de aglomeração, greve dos caminhoneiros segue sem adesão no ES

Durante a madrugada desta segunda-feira (01) um pequeno grupo tentou se aglomerar na BR 447, próximo ao Porto de Capuaba

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:52
Manifestação de caminhoneiros na BR-101, no Espírito Santo
Crédito: Fernando Madeira
Marcada para esta segunda-feira (1º), a paralisação dos caminhoneiros autônomos não encontra adesão no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (01) não há pontos de bloqueio nem aglomerações em estradas federais que cortam o estado. Segundo o superintendente da PRF no ES, Amarílio Boni, na madrugada desta segunda-feira (01), um pequeno grupo tentou iniciar uma aglomeração na BR 447, que dá acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, mas não encontrou adesão. A polícia segue monitorando as estradas. Confira detalhes na entrevista. 
A perspectiva de greve preocupa porque, em 2018, quando a categoria parou por dez dias, diversas cidades tiveram problemas de abastecimento de produtos essenciais, como combustíveis e alimentos. Aqui no Espírito Santo, assim como em diversos estados brasileiros, há decisões judiciais estabelecendo multa para quem aderir ao movimento. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Amarílio Luiz Boni - 01-11-21.mp3

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