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CHUVA NO ES

Após temporais, chuva no ES deve diminuir a partir do fim de semana

O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, apresenta a previsão do tempo para os próximos dias no ES

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:51
Chuva na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes - a Beira Mar, no Centro de Vitória, na tarde desta quarta-feira (09) Crédito: Fernando Madeira
A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) foi responsável pelo grande volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo desde ontem (09). De acordo com o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em entrevista ao CBN Cotidiano, a tendência é de um dezembro chuvoso e precipitação acima da média. A partir deste sábado (11), a instabilidade do tempo deve diminuir e o sol volta a predominar no Estado. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 10-12-20

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