Após temporais, chuva no ES deve diminuir a partir do fim de semana

A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) foi responsável pelo grande volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo desde ontem (09). De acordo com o coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em entrevista ao CBN Cotidiano, a tendência é de um dezembro chuvoso e precipitação acima da média. A partir deste sábado (11), a instabilidade do tempo deve diminuir e o sol volta a predominar no Estado. Ouça: