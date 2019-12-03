Após rompimento de barragem, estudo aponta novas espécies no Rio Doce

Após o rompimento da barragem de Mariana, em Fundão (MG), em novembro de 2015, um novo estudo identificou - por meio da chamada técnica do “DNA Ambiental” ou “eDNA” - 123 espécies novas de microorganismos no Rio Doce - animais invertebrados subaquáticos com no máximo cinco milímetros. Eles foram encontrados no estuário do Rio Doce, que é o local onde o rio se encontra com o mar – na região de Regência, no município de Linhares. Ângelo Bernardino, professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), traz detalhes do assunto.