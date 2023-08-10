Após restauro, Mercado da Capixaba terá 18 lojas voltadas para cultura e gastronomia

As obras de restauração do Mercado da Capixaba começaram em agosto de 2022 e a promessa de entrega da prefeitura é até o final do primeiro semestre de 2024. O local, tombado como patrimônio histórico, receberá 18 lojas e terá como foco priorizar a cultura e a gastronomia do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini- 10-08-23
A nova estrutura poderá receber lojas de artesanato, livros e souvenirs, além de bares, choperias, cafés e outros restaurantes. O espaço permitirá, inclusive, a realização de eventos culturais e exposições.
Construído em 1926, o Mercado da Capixaba foi projetado durante o governo de Florentino Avidos (1924-1928) para substituir o antigo mercado municipal que existia ali naquele mesmo local.
Implantado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, o edifício possuía dois andares e chegou a abrigar no pavimento superior o Hotel Avenida, até a década de 1940. Na parte de baixo, ficava um mercado de abastecimento.
Na década de 1950, o hotel foi substituído pelo auditório da Rádio Club do Espírito Santo. Alguns anos depois, em 1996, o local passou por uma recuperação para receber a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no segundo pavimento.
O edifício é considerado patrimônio histórico do Centro de Vitória desde 1983 quando foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.
Em setembro de 2002, um incêndio que começou em uma loja de materiais esportivos no térreo do Mercado destruiu o telhado do segundo andar. Apesar da deterioração da estrutura, comerciantes continuaram utilizando o prédio que só foi desocupado oficialmente no fim da última década. Em agosto de 2022, as obras para revitalização do espaço começaram.