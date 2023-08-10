Após restauro, Mercado da Capixaba terá 18 lojas voltadas para cultura e gastronomia

Restauro do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As obras de restauração do Mercado da Capixaba começaram em agosto de 2022 e a promessa de entrega da prefeitura é até o final do primeiro semestre de 2024. O local, tombado como patrimônio histórico, receberá 18 lojas e terá como foco priorizar a cultura e a gastronomia do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini- 10-08-23

A nova estrutura poderá receber lojas de artesanato, livros e souvenirs, além de bares, choperias, cafés e outros restaurantes. O espaço permitirá, inclusive, a realização de eventos culturais e exposições.

Construído em 1926, o Mercado da Capixaba foi projetado durante o governo de Florentino Avidos (1924-1928) para substituir o antigo mercado municipal que existia ali naquele mesmo local.

Implantado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, o edifício possuía dois andares e chegou a abrigar no pavimento superior o Hotel Avenida, até a década de 1940. Na parte de baixo, ficava um mercado de abastecimento.

Na década de 1950, o hotel foi substituído pelo auditório da Rádio Club do Espírito Santo. Alguns anos depois, em 1996, o local passou por uma recuperação para receber a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no segundo pavimento.

O edifício é considerado patrimônio histórico do Centro de Vitória desde 1983 quando foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.