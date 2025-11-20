Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cultura

Após restauração, Theatro Carlos Gomes reabre neste sábado (22)

Ouça entrevista com Carolina Ruas Palomares, subsecretária de Estado de Políticas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura

Publicado em 20 de Novembro de 2025 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2025 às 11:06
Teatro Carlos Gomes, em Vitória
Teatro Carlos Gomes, em Vitória Crédito: Secult/Divulgação
Boa notícia para a cultura do Espírito Santo! A reabertura do Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, acontece neste sábado, dia 22, em um evento na Praça Costa Pereira. O evento contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES), com o cantor Silva, visitação ao interior do teatro e intervenção artística. Fechado desde 2017, o Carlos Gomes passou por um amplo restauro iniciado em 2023. A reativação do Carlos Gomes, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), deve fortalecer o calendário de espetáculos, concertos e mostras no Centro de Vitória.
As obras foram viabilizadas por acordo de cooperação entre o governo do Estado e o Instituto Modus Vivendi, com recursos do BNDES e da EDP, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O investimento total é de R$ 20 milhões. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Estado de Políticas Culturais da Secult, Carolina Ruas Palomares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - CAROLINA RUAS - 15.29s - 20-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados