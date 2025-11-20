Após restauração, Theatro Carlos Gomes reabre neste sábado (22)

Boa notícia para a cultura do Espírito Santo! A reabertura do Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, acontece neste sábado, dia 22, em um evento na Praça Costa Pereira. O evento contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES), com o cantor Silva, visitação ao interior do teatro e intervenção artística. Fechado desde 2017, o Carlos Gomes passou por um amplo restauro iniciado em 2023. A reativação do Carlos Gomes, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), deve fortalecer o calendário de espetáculos, concertos e mostras no Centro de Vitória.